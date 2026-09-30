L'amministrazione comunale di Burcei ha avviato la procedura di stipula di apposite convenzioni con gli imprenditori agricoli locali che vogliono occuparsi anche della manutenzione delle strade rurali. <«'iniziativa - come spiega il Comune con una sua nota- nasce con il duplice obiettivo di venire incontro alle esigenze della comunità e di dare il giusto riconoscimento al ruolo fondamentale delle aziende agricole locali, quali vere custodi del territorio, applicando concretamente il principio di sussidiarietà».

Gli interventi oggetto di convenzione riguarderanno: la manutenzione, salvaguardia e decoro del territorio rurale; la pulizia, sfalcio e manutenzione delle strade comunali, vicinali e delle relative pertinenze, gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e attività di prevenzione antincendio, la tutela del paesaggio e del patrimonio agro-forestale.

Possono manifestare interesse gli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, con sede operativa nel Comune di Burcei, in possesso della iscrizione alla Camera di commercio, come imprenditore agricolo; il possesso di mezzi idonei all'espletamento degli interventi. La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, dovrà pervenire al Comune, o con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dello stesso Comune di Burcei. L'avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di operatori disponibili per la successiva stipula di convenzioni.

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