La Polizia locale di Sestu indaga sull'incendio di questo pomeriggio nelle campagne di Corexanda. L'incendio ha coinvolto masserizie e autovetture in disuso.

Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari. I Vigili del fuoco hanno operato per contenere e spegnere le fiamme, che si stavano propagando anche all'interno di una struttura e alla vegetazione circostante.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno avviato le attività di messa in sicurezza dell'area e gli accertamenti finalizzati a stabilire le probabili cause dell'incendio.

Tra le masserizie interessate dalle fiamme sono stati individuati alcuni contenitori di GPL, che sono stati messi in sicurezza. L'intervento si è protratto per circa quattro ore. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Sestu, per gli adempimenti di competenza.

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