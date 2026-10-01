Doppio parere negativo per il progetto di realizzazione di sei maxi-aerogeneratori alti quasi 250 metri in Ogliastra, nel territorio di Ussassai.

Decine le osservazioni inviate ai ministeri dell’Ambiente e della Cultura, che hanno infine affossato il progetto. A pesare, anche, le possibili conseguenze sull’avifauna della zona: il progetto - viene rilevato – potrebbe interferire sulle migrazioni degli uccelli e con la tutela dei grifoni.

L’articolo completo di Alessandra Carta su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital

© Riproduzione riservata