«Danni ai grifoni»: bocciato il parco eolico a UssassaiParere negativo del ministero dell’Ambiente e quello della Cultura sul progetto per realizzare pale alte quasi 250 metri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Doppio parere negativo per il progetto di realizzazione di sei maxi-aerogeneratori alti quasi 250 metri in Ogliastra, nel territorio di Ussassai.
Decine le osservazioni inviate ai ministeri dell’Ambiente e della Cultura, che hanno infine affossato il progetto. A pesare, anche, le possibili conseguenze sull’avifauna della zona: il progetto - viene rilevato – potrebbe interferire sulle migrazioni degli uccelli e con la tutela dei grifoni.
L’articolo completo di Alessandra Carta su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital