I carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu hanno arrestato la scorsa notte, con la collaborazione dei militari della Stazione di Monserrato, un disoccupato, 41enne residente a Quartucciu, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

L'indagato dopo il fermo e una breve sosta in caserma à stato accompagnato alla propria abitazione, agli arresti domiciliari. In particolare, i carabinieri durante un servizio di prevenzione dell'hinterland disposto dal capitano Gian Marco Dadone, comandante della Compagnia di Quartu, durante un servizio a Quartucciu hanno fermato l'indagato trovandolo in possesso di tre grammi di marijuana.

È poi scattata una perquisizione domiciliare e successivamente un controllo su un terreno su cui sono state recuperate trentasette piante di cannabis a dimora e materiale vario per la coltivazione. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo.

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