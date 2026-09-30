È successo nuovamente. Il parco Sergio Atzeni di Quartucciu è stato ancora una volta preso di mira da gruppi di ragazzini che, verso le otto di sabato scorso, hanno scorrazzato con i loro motorini, incuranti della presenza delle persone, tra cui diversi anziani e bambini.

Non solo: hanno abbandonato i rifiuti in terra, nonostante la presenza di numerosi cestini, e hanno scagliato sul pavimento bottiglie di vetro. Coloro che erano presenti al momento, parlano di «scene raccapriccianti».

«C’erano pezzi di vetro ovunque», racconta una cittadina che era lì con il figlio di quattro anni, «e questi ragazzini, che saranno stati almeno una decina, se ne fregavano di tutto e di tutti». Non solo scooter, ma anche monopattini, «modificati per poter correre più velocemente rischiando in questo modo di mettere in pericolo l’incolumità di chi va al parco per rilassarsi o per portare i bambini a giocare», osserva amaramente.

Quello di sabato scorso non è che uno dei tanti episodi di questo tipo. I frequentatori del parco più grande di Quartucciu vorrebbero solo potersi rilassare. Alcuni vorrebbero che l’area venisse munita di cancelli che venissero chiusi a una certa ora della sera. Ma, consapevoli che tale soluzione non è praticabile, visto che nell’area verde vengono organizzati eventi che si svolgono proprio di sera, chiedono che ci sia una guardia, a partire dal primo pomeriggio, che vigili sui comportamenti di certi.

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