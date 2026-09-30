Sestu, vecchie auto a fuoco nelle campagne di CortexandraDella vicenda si occupano i carabinieri della Stazione di Sestu
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Alcune vecchie auto abbandonate sono andate a fuoco nelle campagne di Cortexandra, in territorio di Sestu. È successo nel primo pomeriggio con le fiamme che si sono sviluppate fra le stoppie di un terreno nelle vicinanze di una vecchia abitazione e delle auto, come detto abbandonate da tempo.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo mettendo anche in sicurezza il sito con un'opera di bonifica. Della vicenda si occupano i carabinieri della Stazione di Sestu per i rilievi di legge.