Arriva ad Isili il progetto internazionale EC@EAUVIE sul turismo lento e sostenibile. Si tratta del 2° Testing Transfrontaliero e 4° Comitato di Pilotaggio (CdP) del progetto un importante appuntamento di cooperazione territoriale che vede protagonista il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo. Oggi la sala consiliare del Comune di Isili ha ospitato l'apertura ufficiale dei lavori alla presenza del sindaco di Isili, Luca Pilia, insieme ai rappresentanti del partenariato che comprende la Toscana (con FAR Maremma e Festambiente), la Corsica e la Regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra (PACA). L'incontro odierno e le giornate di studio e visita in programma fino al 2 ottobre rappresentano un momento fondamentale di confronto sulle strategie di valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale, culturale e identitario delle aree coinvolte. "Il nostro territorio2 ha detto il presidente del Gal Giovanni Daga "si presta in modo straordinario a un modello di sviluppo turistico basato sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle risorse ambientali". Soddisfatto anche il Sindaco di Isili Luca Pilia: "Attraverso il Progetto EC@EAUVIE" ha detto "stiamo promuovendo una forma di turismo lento, consapevole e rispettoso dell'ambiente". Il programma delle giornate prevede un fitto calendario di attività ed escursioni nei siti dei comuni del Sarcidano.

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