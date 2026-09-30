Un lampione rotto e pericolante aveva messo in allerta diversi cittadini che transitavano in via Asmara. Proprio al termine della via infatti, all’incrocio con vico IV Quartu e via Battista Vivanet, da settimane un lampione minacciava la sicurezza dei passanti.

Una segnalazione che è arrivata sino ai gruppi social cittadini, con la richiesta di un intervento. Sul caso è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, che ha invitato i cittadini a rivolgersi al numero verde per le segnalazioni.

«Nel sito del Comune è presente il numero verde per segnalare queste situazioni di guasti o pericolo. L’intervento da parte di Enel avviene in seguito alle segnalazioni dei cittadini, com’è già stato fatto in questi giorni dopo esserne venuti a conoscenza», spiega Caredda.

L’assessore precisa poi quanto sarebbe emerso durante l’intervento e l’analisi da parte dei tecnici: «La lampada segnalata è stata manomessa volontariamente, come spiegato dai tecnici. Si trova in una posizione molto alta, è difficile che si sia rotta senza intervento esterno».



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