Conclusi dopo circa venti giorni gli interventi straordinari di messa in sicurezza nel plesso scolastico di piazza Sant’Antonio a Muravera che ospita le classi elementari (scuola primaria). Nei prossimi giorni le aule saranno di nuovo a disposizione di alunni ed insegnanti.

L’emergenza aveva reso necessaria una diversa organizzazione per garantire comunque l’avvio delle lezioni, con soluzioni temporanee concordate tra amministrazione comunale, la scuola e le famiglie.

Nell’ordinanza firmata dalla sindaca Francesca Mattana viene riportato che dalle verifiche tecniche «risulta il superamento delle condizioni di pericolo che avevano determinato l'adozione del provvedimento di chiusura” e dunque “è di nuovo possibile utilizzarlo per le attività scolastiche».

Nel mese di settembre era stata individuata una sistemazione provvisoria anche per le classi quinte, accolte negli spazi della biblioteca comunale. L’amministrazione ha ringraziato il personale della struttura per aver messo a disposizione i locali, insieme ai tecnici comunali impegnati nell’individuazione degli interventi necessari e alle imprese che hanno eseguito rapidamente le opere di messa in sicurezza.

La prima cittadina di Muravera ha invitato le famiglie ad attendere le comunicazioni ufficiali da parte della scuola, per conoscere le modalità e le date esatte del rientro delle classi nel plesso di Sant'Antonio.

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