Il Comune di Quartu Sant’Elena non ha alcun profilo ufficiale su TikTok. A precisarlo è l’amministrazione comunale, dopo aver ricevuto segnalazioni riguardo la presenza di una pagina ‘dedicata’ alla città sulla piattaforma più utilizzata dalle giovani generazioni.

«Non abbiamo dato alcuna autorizzazione alla creazione di alcun profilo e diffidiamo chiunque pensasse di far uso di nome e stemma comunali», chiarisce l’amministrazione, sottolineando come la pagina in questione non sia in alcun modo riconducibile all’ente e non possa quindi essere considerata una fonte attendibile di informazioni istituzionali.

Per questo l’Amministrazione ha già deciso di segnalare la pagina alla piattaforma e di fare denuncia alla Polizia Postale, affinché vengano svolte le opportune verifiche. Da qui l’invito alla cittadinanza, e in particolare ai più giovani, a prestare attenzione e a non attribuire carattere di ufficialità ai contenuti diffusi attraverso quel profilo.

Per essere informati in modo corretto e tempestivo sulle attività, sui servizi e sulle iniziative del Comune, la cittadinanza è invitata a seguire esclusivamente i canali ufficiali dell’ente: il sito istituzionale (https://www.comune.quartu.ca.it/) e il canale WhatsApp del Comune, gli unici strumenti attraverso cui vengono diffuse informazioni verificate.

Per iscriversi al canale WhatsApp è sufficiente avere l’applicazione installata sul proprio smartphone o PC e cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaViuziJuyADDasAnf30, in modo da ricevere le notifiche. I dati personali vengono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

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