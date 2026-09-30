Sono stati definiti gli orari e le fermate del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 1 ottobre 2026 e fino alla fine dell'anno scolastico.

La numero 1 è la "Linea Villaggio delle Mimose/Tasonis – Sinnai. Andata e ritorno"; la 2 è la "Linea Solanas – Villasimius (andata e ritorno)". Tutti gli orari possono essere consultati nel sito del Comune di Sinnai.

La linea 1 garantisce i collegamenti tra le scuole di Sinnai della borgata di Tasonis e del villaggio delle Mimose. La linea 1 assicura i collegamenti della frazione di Solans alle scuole di villasimius, distante una decine di chilometri.

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