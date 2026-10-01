Sinnai, al via i nuovi asfalti nelle strade più trafficate e dissestateDopo l'asfalto, si provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale
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Sono in corso nel centro abitato di Sinnai i lavori di manutenzione straordinaria e ripavimentazione dell'asfalto in diverse strade: si è iniziato nella via Leonardo da Vinci, si sta proseguendo nella via Sebastiano Perra.
Interessate al progetto anche le vie Marconi e Soleminis (particolarmente dissestata). Prevista anche la sistemazione di diversi vicoli, tra cui i vicoli di via Soleminis, il vicolo di via Roccheddas, Vico I Funtanaziu e Vico II. Dopo l'asfalto, si provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale.
Previsti interventi anche su altre strade grazie a integrazioni di finanziamento. L'intervento è dell'amministrazione comunale. Un grosso problema quella viabilità, con la maggior parte delle strade che ha necessità anche di nuovi marciapiedi.