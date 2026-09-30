Anche il sindaco di Cagliari Massimo Zedda all’edizione 2026 della Leopolda, il convegno, lanciato da Matteo Renzi nel 2010, ospitato a Firenze.

È stato proprio l’ex premier, oggi leader di Italia Viva, ad annunciare i nomi degli ospiti dell’evento, nel corso della sua ENews sui social.

Oltre al primo cittadino di Cagliari, interverrano all’evento in programma dal 2 al 4 ottobre anche il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca e quelli di Udine e Parma. E ancora: Fedez, l'uomo di Musk in Italia Andrea Stroppa, la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, Stefano Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale e Mario Calabresi.

Invitati anche l'archistar Massimiliano Fuksas, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, The Journalai, il presidente di +Europa Matteo Hallissey, Tommaso Nannicini, Benedetto Della Vedova, Vincenzo Spadafora, Matteo Bassetti, Pietro Bartolo, e Gian Domenico Caiazza.

Sul tema dei diritti civili è previsto un confronto tra Ivan Scalfarotto e Tommaso Cerno, mentre Federico Marchetti «racconterà la sua storia da giovane studente fuori sede a imprenditore di successo e consigliere di Re Carlo». A chiudere la Leopolda 2026 l'intervento di Renzi, preceduto da quello di Stefano Bonaccini.

(Unioneonline)

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