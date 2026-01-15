Al via da lunedì a Sinnai i lavori per la sistemazione delle strade danneggiate negli ultimi mesi dalla messa in opera della fibra ottica.

Proprio in questo contesto entrerà in vigore una ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.

I lavori verranno realizzati per aree, al fine di limitare, per quanto possibile, disagi alla circolazione stradale, in particolare nelle strade a forte densità di traffico e percorse dai mezzi pubblici.

