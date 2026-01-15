I lavori
15 gennaio 2026 alle 19:24
Sinnai, strade danneggiate per la messa in opera della fibra ottica: da lunedì il ripristino dell'asfaltoL’intervento sarà effettuato per aree di modo da limitare i disagi alla circolazione
Al via da lunedì a Sinnai i lavori per la sistemazione delle strade danneggiate negli ultimi mesi dalla messa in opera della fibra ottica.
Proprio in questo contesto entrerà in vigore una ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.
I lavori verranno realizzati per aree, al fine di limitare, per quanto possibile, disagi alla circolazione stradale, in particolare nelle strade a forte densità di traffico e percorse dai mezzi pubblici.
