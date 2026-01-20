Si riunisce giovedì alle 16 nella sala consiliare del Comune di Sinnai la prima commissione comunale. L'ha convocata il presidente Aldo Lobina. All'ordine del giorno, la corretta gestione del sito ufficiale del Comune; il rispetto del regolamento sul conferimento della cittadinanza onoraria e dell'attestato di benemerenza; varie ed eventuali. La prima Commissione costituita dal presidente Lobina, da Ruben Tremulo (vicepresidente), Giorgia Mallocci, Maria Giacinta Porceddu e da Roberto Loi, si occupa dell' "Esercizio dei compiti di garanzia delle prerogative degli organi istituzionali dell’Ente e del Controllo strategico dell’attività del Comune". Alla riunione sono invitati, la sindaca Barbara Pusceddu, il presidente del Consiglio, Massimo Mallocci, la Giunta comunale e i capi gruppi consiliari.

© Riproduzione riservata