Sinnai si prepara alle feste con “Le vie del Natale”Appuntamenti il 7 e il 13 dicembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'assessorato alle Attività Produttive e Commercio del Comune di Sinnai organizza anche quest'anno la manifestazione denominata "Le vie del Natale" in collaborazione con i commercianti del territorio di Sinnai.
L'iniziativa – come spiega l'assessore Maurizio Boassa – è finalizzata alla promozione, alla vendita e all’intrattenimento. Si svolgerà fra le vie del paese.
Il primo appuntamento è per il sette dicembre nel tratto via Trieste (dall’intersezione via Bachixedda sino alla via Pergolesi) e nel tratto via Roma (dal n. civico 29 al n. civico 44); il secondo è in programma il 13 dicembre in via Giardini (dal n. civico 1 al n. civico 37).
Tutti gli espositori sono invitati a presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione.
La chiusura delle strade avverrà a partire dalle 14 delle due giornate per permettere il posizionamento delle strutture, attività che dovrà essere conclusa entro le 16.30. La manifestazione avrà inizio alle 17 e si concluderà alle 22.
Possono partecipare gli hobbisti e gli operatori del proprio ingegno, gli artigiani e i commercianti già operanti in sede fissa in ambito locale.
Le domande vanno presentate entro il 27 novembre.