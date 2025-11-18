L'assessorato alle Attività Produttive e Commercio del Comune di Sinnai organizza anche quest'anno la manifestazione denominata "Le vie del Natale" in collaborazione con i commercianti del territorio di Sinnai.

L'iniziativa – come spiega l'assessore Maurizio Boassa – è finalizzata alla promozione, alla vendita e all’intrattenimento. Si svolgerà fra le vie del paese.

Il primo appuntamento è per il sette dicembre nel tratto via Trieste (dall’intersezione via Bachixedda sino alla via Pergolesi) e nel tratto via Roma (dal n. civico 29 al n. civico 44); il secondo è in programma il 13 dicembre in via Giardini (dal n. civico 1 al n. civico 37).

Tutti gli espositori sono invitati a presentarsi almeno mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione.

La chiusura delle strade avverrà a partire dalle 14 delle due giornate per permettere il posizionamento delle strutture, attività che dovrà essere conclusa entro le 16.30. La manifestazione avrà inizio alle 17 e si concluderà alle 22.

Possono partecipare gli hobbisti e gli operatori del proprio ingegno, gli artigiani e i commercianti già operanti in sede fissa in ambito locale.

Le domande vanno presentate entro il 27 novembre.

© Riproduzione riservata