Tempo di bilanci anche per il Comando di Polizia locale di Sinnai per l'attività svolta nel 2025.

«Mi piace affermare – sostiene il comandante, capitano Giuseppe Fiori – che la Polizia locale ha un ruolo di grande responsabilità col cittadino. Ci definiamo Polizia di prossimità proprio perché, fra tutte le forze dell'ordine che operano nel territorio, siamo quella più probabilmente vicina al cittadino, mantenendo le qualifiche di Polizia amministrativa, giudiziaria e di Polizia stradale che hanno impegnato tutto il personale in una costante attività di accertamento di violazioni, di natura amministrativa e penale».

Nel bilancio dell'attività della Polizia locale nel 2025, tra l'altro, figurano oltre 3000 sanzioni accertate per violazione al codice della strada. «Multe comminate in maggioranza durante la stagione balneare nelle frazioni di Solanas e Torre delle Stelle, dove - dice il capitano Fiori - il mancato avvio del parcheggio a pagamento ha continuato a richiamare i bagnanti in numero decisamente superiore alla fisiologica capienza con gli inevitabili problemi di viabilità e di sosta selvaggia».

Parliamo degli interventi in ambito ambientale? «In questo contesto abbiamo operato in stretta collaborazione con gli ispettori della Società COSIR nella fase di avvio della "Raccolta puntuale", che ha consentito di sfiorare l’80% di differenziato, e l’individuazione di numerosi trasgressori che hanno invece abbandonato i rifiuti nelle campagne».

Problemi da segnalare? «Purtroppo - risponde il comandante Fiori - permane la mancata apertura dell’ecocentro di Solanas, programmata per l’estate scorsa. La sua chiusura ha condizionato negativamente il servizio di igiene urbana e il conseguente fenomeno di degrado, rappresentato dai punti di raccolta sparsi per la frazione di Solanas. L’auspicio è che per l’estate 2026 il problema sia risolto. La scorsa estate - ha aggiunto ancora Fiori – è stata inaugurata anche una nostra sede a Solanas: una scommessa vinta».

Durante l'anno, è stata anche assicurata la presenza dei Vigili urbani nei mercatini rionali. «La costante presenza al mercatino del martedì e venerdì, a Sinnai, concretizzata con verifiche congiunte con altre forze di Polizia, ha consentito di azzerare il fenomeno di abusivismo commerciale e di assicurare il corretto rispetto delle norme a tutela del consumatore, quali l'esposizione prezzi e la tracciabilità del prodotto. Non sono mancati i controlli nell'edilizia con la collaborazione del settore tecnico del Comune. In alcuni casi, anche con i carabinieri e il Corpo forestale, con la denuncia di una decina di persone per abusivismo».

Giuseppe Fiori assicura pure che «non è mancata neppure la prevenzione contro randagismo e l'attività di tutela del benessere animale. Costante è stata, infine, l’attività di infortunistica stradale con una quarantina di sinistri stradali rilevati e l'attività di tutela delle persone fragili, in stretta collaborazione con i Servizi sociali del Comune e il Centro di Igiene mentale. Di rilievo, anche la nostra presenza nella pineta di Sinnai dove il Comune ha previsto l'installazione di un varco elettronico per monitorare gli accessi e garantire la sicurezza nelle ore notturne per prevenire pericolosi assembramenti e l'abbandono di rifiuti. Questi risultati sono stati raggiunti -chiude il comandate Fiori - nonostante una ridotta dotazione organica: 13 vigili, rispetto ai 20 previsti. Il nostro tra l'altro è l’unico settore del Comune che garantisce due turni di servizi giornalieri e i festivi nella stagione estiva».

