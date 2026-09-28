Un confronto aperto alla cittadinanza per discutere della nuova Tarip e delle modalità con cui viene applicata. È questo l’obiettivo della seduta straordinaria del Consiglio comunale convocata per giovedì 1° ottobre 2026 alle 16, nell’aula consiliare.

Al centro della riunione ci sarà il regolamento Tari 2026 con misurazione puntuale, con particolare attenzione ai criteri di tariffazione, alle modalità applicative e alle possibili proposte di modifica.

Il tema era già stato affrontato nei mesi scorsi dall’assemblea civica. I gruppi di minoranza avevano presentato emendamenti e richieste di modifica, portando all’attenzione del Consiglio alcune criticità legate al nuovo sistema di tariffazione.

La seduta aperta, richiesta dai gruppi di opposizione, consentirà di allargare il confronto anche ai cittadini, che potranno intervenire direttamente nel corso della discussione.

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