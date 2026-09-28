Il Parco urbano Craboni di Maracalagonis si prepara a cambiare volto. Il Comune ha affidato il progetto definitivo per la riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di trasformarla in un polo turistico e ricreativo.

Previsti un chiosco panoramico, spazi per ristorazione ed eventi, aree relax, il recupero dell’anfiteatro naturale e nuovi impianti di irrigazione. I primi interventi sono attesi tra dicembre 2026 e gennaio 2027.

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