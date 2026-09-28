Sono stati abbattuti due pini pericolanti in via Paganini a Quartu.

L’intervento riguarda un’area verde caratterizzata dalla presenza di dieci pini in totale di grandi dimensioni. Uno di questi presentava problemi all’apparato radicale che hanno reso indispensabile l'intervento del Settore Ambiente.

Le verifiche agronomiche condotte sulla pianta hanno confermato la sua instabilità e, a tutela dell’incolumità pubblica, si è quindi proceduto all'abbattimento. Stessa sorte anche per un secondo pino. L’albero era stato collocato troppo vicino agli altri, condizione che ne impediva il corretto sviluppo e, allo stesso tempo, limitava la crescita degli esemplari circostanti, costretti a contendersi lo spazio. La rimozione dei due pini consentirà adesso agli otto rimasti di sopravvivere e crescere senza disturbo, avendo a disposizione gli spazi adeguati per espandere le radici e sviluppare una chioma equilibrata. Una scelta che guarda anche al futuro dell’area verde: meno esemplari, ma più sani, più stabili e più sicuri. Entro la settimana si concluderanno i i lavori avviati, attualmente al 50%, per la potatura di otto alberi. Gli interventi sono affidati agli operai della ditta AVR, che cura il verde pubblico nel territorio con il supporto degli agronomi incaricati delle verifiche preliminari e sotto la supervisione dei funzionari del Settore Ambiente del Comune.

Un lavoro di squadra per assicurare un intervento efficace, eseguito nel pieno rispetto dell’ambiente e coerente con l’obiettivo di una presenza sempre più ampia in città di alberi sani e rigogliosi.

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