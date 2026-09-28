Due giornate dedicate all’attività fisica, presupposto indispensabile per crescere sani e partecipare a percorsi inclusivi.

Anche quest’anno Dolianova celebra la Settimana Europea dello Sport, la manifestazione istituita dalla Commissione Europea nel 2015 e promossa a livello nazionale dal Ministero “Sport e Giovani” con la collaborazione della società “Sport e Salute”.

L’edizione 2026 coinvolgerà tutti i bambini delle scuole elementari di Dolianova con la partecipazione di tutte le associazioni sportive dilettantistiche del paese: Tennis Club, Magic Fs di Taekwondo, Nuova Dolia Atletica, Atletica Dolianova-Parteolla, Accademia Dolianova calcio, Asd Turbo di ginnastica ritmica, Galaxy Dance Academy di danza e ginnastica, Vega Volley, Jolly Basket e Spazio Fitness che assisteranno i bambini in tutte le attività programmate distribuite tra Piazza Europa, Viale Europa e la palestra scolastica.

Domani mattina il primo appuntamento, dalle 8.30 alle 11.30, con i bambini delle classi prima, seconda e terza.

Mercoledì, invece, toccherà agli alunni delle classi quarta e quinta sempre dalle 8.30 alle 11.30. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, viale Europa sarà chiuso al traffico negli orari delle gare.

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