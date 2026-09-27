Tyrrhenian link, avviati i lavori per il ripristino dei tratti di strada danneggiata durante gli scaviInterventi programmati durante l’ultimo incontro che si è tenuto nella sede della Città Metropolitana di Cagliari
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Sono in corso i lavori di ripristino dell’asfalto danneggiato durante gli scavi sulle provinciali 15 e 17 per la messa in opera dei cavi del Tyrrhenian link.
Si tratta di lavori programmati durante l’ultimo incontro che si è tenuto nella sede della Città Metropolitana di Cagliari alla presenza dei sindaci di Settimo Gigi Puddu, di Sinnai Barbara Pusceddu, di Maracalagonis Francesca Fadda e di Quartu Graziano Melia.
Presenti anche rappresentanti di Terna e dell’impresa che sta eseguendo i lavori.
Programmati anche una serie di incontri nei singoli comuni per la verifica dell’andamento dei lavori e durante i quali si potrebbe parlare anche di eventuali ristori per i danni subiti dagli stessi comuni durante l’esecuzione dei lavori.