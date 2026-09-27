La comunità di Bonorva e l’associazione Mondo X - Sardegna si preparano a celebrare gli 80 anni di Padre Salvatore Morittu, fondatore e anima della storia che appartiene a molti. Martedì 29 settembre in tanti si ritroveranno nella preghiera e nella festa, prima in occasione della santa messa celebrata nella chiesa parrocchiale Natività di Maria, in programma alle 16.30, in seguito il trasferimento presso la comunità di S'Aspru per un momento conviviale.

«A padre Morittu ottanta volte grazie per una vita donata, per gli incontri, le relazioni, l’accoglienza e per tutti i cammini condivisi in questi anni», è il riconoscimento di coloro che hanno incrociato la sua vita, l'intera famiglia di Mondo X.

Sempre al fianco degli ultimi, ai giovani feriti dalla dipendenza, da oltre quarant'anni padre Salvatore Morittu ha fatto della lotta all'indifferenza la sua missione, accanto alla sua compagna di vita, "sorella fragilità". Originario di Bonorva, francescano dell'ordine dei frati minori, nel 1980 ha fondato a Cagliari la prima comunità in Sardegna per tossicodipendenti, San Mauro, e successivamente le comunità di S'Aspru e Campu 'e Luas, a Siligo e Uta, luoghi di accoglienza di un'umanità ferita a cui non ha mai smesso di tendere la mano.

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