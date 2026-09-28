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Ambiente, partecipazione e solidarietà al centro della Passeggiata ecologica organizzata a Burcei, che ha richiamato tanti cittadini, famiglie, bambini, giovani e volontari. I partecipanti hanno dedicato una giornata alla cura del paese, percorrendo sentieri e aree verdi e raccogliendo i rifiuti abbandonati. L'iniziativa ha voluto unire l'impegno concreto per l'ambiente a un messaggio di responsabilità e collaborazione tra generazioni. Alla manifestazione hanno preso parte la Misericordia, l'associazione Cittadinanza Attiva, gli Scout, diverse associazioni locali e numerosi volontari. Importante anche la presenza dei bambini e delle famiglie, coinvolti nelle attività di pulizia e sensibilizzazione ambientale. La giornata ha avuto inoltre una finalità benefica, con una raccolta fondi destinata all'associazione Amici di Fra Lorenzo, impegnata nel sostegno alle persone più fragili e bisognose. Al termine delle attività, i partecipanti si sono ritrovati per il pranzo a Sa Scova, uno dei luoghi simbolo di Burcei. La manifestazione è stata così un momento di aggregazione per la comunità e un'occasione per richiamare l'attenzione sulla tutela del territorio e sul valore della solidarietà. Il prossimo appuntamento dedicato all'ambiente è in programma il 20 novembre, quando a Burcei si celebrerà la Festa dell'Albero.