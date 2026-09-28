Due arresti per violenza sulle donne nel Cagliaritano. I carabinieri sono intervenuti in due distinti episodi, in entrambi i casi dopo aver ricevuto l’allarme dalle vittime.

Nel primo caso un 41enne, residente nell’hinterland, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, ha aggredito la convivente. La donna è riuscita ad allontanarsi dall’abitazione e a dare l’allarme. I militari della compagnia di Dolianova sul posto hanno intercettato e bloccato l’uomo a bordo della propria auto, traendolo in arresto.

Un provvedimento analogo è stato eseguito dal personale della compagnia di Cagliari nei confronti di un 31enne. I carabinieri hanno raccolto la denuncia della convivente dell'uomo, la quale ha ricostruito anni di vessazioni e continue aggressioni fisiche e psicologiche.

(Unioneonline/A.D.)

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