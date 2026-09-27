I carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena e delle stazioni dipendenti hanno effettuato, la scorsa notte, un vasto controllo sul territorio con denuncia a piede libero e recupero di dosi di stupefacenti.

Un’operazione preventiva disposta dal capitano Giammarco Daidone e dal luogotenente Vittorio Piras, che ha interessato Quartu e l’hinterland.

Sotto accusa sono finiti un 29enne e un 44enne denunciati per evasione perché sottoposti agli arresti domiciliari ma uno è stato trovato fuori casa, l’altro risultava irreperibile.

Denunciato anche un 19enne trovato in possesso di 20 grammi di sostanza stupefacente, oltre 100 euro in contanti e due banconote da 50 euro risultate contraffatte.

Infine, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti tre giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, poiché trovati con modiche quantità di sostanza stupefacente.

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