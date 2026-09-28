Una donna è stata trasportata in ospedale questa mattina dopo un incidente stradale avvenuto lungo la 131 Dcn, all’altezza del chilometro 59.

Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava a bordo della sua auto in direzione del capoluogo barbaricino quando si è trovata davanti.

Non sarebbe riuscita a evitare l’impatto, travolgendo l’animale più grande, che è morto sul colpo. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Nuoro. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Anas e la polizia stradale per i rilievi e i sanitari del 118.

© Riproduzione riservata