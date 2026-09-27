Un viaggio nella storia di Nora sotto la luce della luna piena. L’iniziativa, inserita nel calendario di PulArchàios 2026, ha registrato una grande partecipazione, confermando il successo delle precedenti edizioni delle visite notturne al sito archeologico.

Il pubblico ha potuto attraversare l’antica città con il mare a fare da cornice, scoprendo i suoi monumenti e i mosaici in un’atmosfera particolarmente suggestiva. Dal Teatro alle Terme a mare, dal Tempio di Eshmun alla Casa dell’atrio tetrastilo, fino alla Kasba e al quartiere centrale, il percorso ha permesso di conoscere la storia e la vita quotidiana di Nora attraverso il racconto delle guide.

Un’esperienza che ha unito archeologia e suggestione, riportando per una sera i visitatori indietro di oltre un millennio, tra resti monumentali e testimonianze della città antica.

Visto il riscontro ottenuto, la Fondazione Pula Cultura sta già lavorando all’organizzazione di nuove escursioni notturne nelle prossime settimane. Le nuove date saranno comunicate prossimamente, con l’obiettivo di proseguire il percorso di valorizzazione e conoscenza del patrimonio archeologico di Nora.

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