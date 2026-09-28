Mare da sogno da un lato, su quello opposto quintali di rifiuti. È la situazione lungo la costa di Quartu tra le località di Cala Regina e Mari Pintau.

La segnalazione arriva dall’associazione del Gruppo d’intervento giuridico: «Troppi criminali ambientali con loro delinquenziale attività hanno trasformato un ripido canalone sul mare di Cala Regina, sul litorale di Comune di Quartu in un'autentica discarica, fin quasi a colmarlo con ogni genere di immondizia».

Ma è tutta l'area circostante a esser costellata di cumuli di rifiuti, denunciano gli ambientalisti. Spicca quello che fa bella mostra di sé nell'alveo del rio Murtaucci. «Anche l'area di Mari Pintau non dispiace affatto a chi scambia la propria terra per una grande potenziale discarica, come testimonia qualche quintale di cartongesso depositato ai margini dello stradello che sale sulla collina posta di fronte alla famosa spiaggia di ciottoli».

Il quadro complessivo è quello di una seria compromissione di un'area di notevole pregio naturalistico. Il Grig ha inviato un’istanza di bonifica ambientale al Comune di Quartu, alla Città metropolitana di Cagliari e al Corpo forestale con anche la richiesta di svolgimento di controlli.

(Unioneonline/A.D.)

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