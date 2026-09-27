Sono in corso a Sinnai i festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano. Stasera una serata speciale dedicata alla poesia improvvisata in ricordo di Cosimo Lai. Il poeta improvvisatore, pastore, ciclista campione sardo su strada e in pista morto alcune settimane fa all’età di 90 anni.

Sul palco Dolores Dentoni, Vittorio Monni, Bruno Melis e Lello Atzeri, e a seguire Paolo Zedda, Antonello Orrù, Daniele Filia e Marco Melis; basciu e contra affidati a Paolo Pilleri e Giuseppe Tatti, alla chitarra Luca Tiddia.

Domani, lunedì, chiusura della sagra con la celebrazione di una Messa alle 19, cui seguirà la processione di rientro dei Santi in parrocchia, accompagnata banda Giuseppe Verdi, lungo Via Santi Cosma e Damiano, Via Costituzione, Via Mara, Via Roma fino a Piazza Chiesa, dove la benedizione eucaristica concluderà i festeggiamenti.

La sagra è stata organizzata dall’associazione dei Santa Cosma e Damiano presieduta dall’imprenditore Cosimo Lai e dalla Parrocchia di Santa Barbara.





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