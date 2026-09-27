Oggi, in occasione della Giornata Europea del Patrimonio, Gergei ha festeggiato il riconoscimento de Su Sessineddu come bene del patrimonio immateriale Culturale Nazionale.

«Grazie al Ministero della Cultura, alla Soprintendenza ABAP di Cagliari e alla nostra Pro Loco» ha detto il sindaco «e ai tantissimi volontari oggi possiamo affermare con ancora maggiore consapevolezza che per noi Gergeesi, il nostro patrimonio è Su Sessineddu».

Un riconoscimento che nasce da un percorso che dura da anni e che ha portato a poter dire che questo oggetto, questo simbolo, è un patrimonio che non appartiene soltanto al passato, ma che continua a vivere nel presente e che può essere trasmesso alle future generazioni.

«Senza dimenticare - ha aggiunto il primo cittadino – che è inscindibile per noi gergeesi che Su Sessineddu va di pari passo con la festa religiosa di San Biagio».

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