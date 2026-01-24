Il nuovo caseggiato scolastico di via Caravaggio a Sinnai realizzato in meno di due anni di lavori, ospita i ragazzi dall'inizio dell'anno scolastico. Una scuola realizzata con un grosso finanziamento arrivato col Pnrr. Resta invece ancora di sistemare il cortile esterno: i lavori iniziati sono in una fase di stallo, un rallentamento provocato anche dal maltempo. Il consigliere comunale di "Uniti per Sinnai", Cosimo Lai se ne era occupato a fine novembre con una interrogazione in Consiglio comunale. Nell'occasione era stata data per possibile la conclusione dei lavori entro dicembre. Ieri Lai ha rilanciato il problema.

<Il cortile è tutto da ultimare: tra i genitori dei ragazzi - dice il consigliere Cosimo Lai - ho raccolto più di una lamentela. Oggi il cantiere appare ancora in alto mare>. In merito la sindaca Barbara Pusceddu dice che <gli stessi lavori sono stati ostacolati in più di una occasione dal maltempo: l'impresa ha assicurato che, tempo permettendo, il cantiere potrà essere ultimato entro la fine di febbraio, inizio marzo. Una situazione che stiamo monitorando da vicino>.

La nuova scuola di via Caravaggio è stata realizzata nell'area del vecchio fabbricato demolito a fine 2023 con i lavori di ricostruzione, iniziati immediatamente dopo. Un grosso progetto e una scuola realizzata in meno di due anni col finanziamento Pnrr. Per la messa in opere del verde nell'area adiacente il caseggiato, vengono invece utilizzati fondi regionali.

