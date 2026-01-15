Sinnai, rinviata la cerimonia di inaugurazione della panchina rossa all'ingresso della pinetaLa decisione a causa del maltempo in arrivo, nessuna data ancora stabilita
Rinviata l'inaugurazione della panchina rossa programmata per domani mattina nel parcheggio all'ingresso della pineta di Sinnai. Le condizioni meteo incerte hanno convinto tutti a rinviare l'appuntamento a una da data ancora da stabilire.
La panchina rossa è stata donata al Comune dalla ditta “Danco srl Conad e Pet Store", con sede nella zona industriale.
«In un contesto storico in cui gli episodi di violenza sulle donne - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - continuano a rappresentare una grave emergenza sociale, la Panchina rossa vuole essere un simbolo di memoria, rispetto e impegno contro ogni forma di violenza di genere».