Rinviata l'inaugurazione della panchina rossa programmata per domani mattina nel parcheggio all'ingresso della pineta di Sinnai. Le condizioni meteo incerte hanno convinto tutti a rinviare l'appuntamento a una da data ancora da stabilire. 

La panchina rossa è stata donata al Comune dalla ditta “Danco srl Conad e Pet Store", con sede nella zona industriale.

«In un contesto storico in cui gli episodi di violenza sulle donne - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - continuano a rappresentare una grave emergenza sociale, la Panchina rossa vuole essere un simbolo di memoria, rispetto e impegno contro ogni forma di violenza di genere».

© Riproduzione riservata