Sinnai, restano gravi le condizioni del ragazzo finito fuori strada a TasonisÈ ancora in prognosi riservata il diciassettenne, che nella serata di venerdì ha perso il controllo dello scooter
Prognosi ancora riservata per il diciottenne di Sinnai rimasto ferito ieri sera nelle campagne vicino a Tasonis, mentre rientrava a casa col suo scooter volato fuori strada nella cunetta, fra erbacce e arbusti. Sembra (ma le indagini non sono ancora chiuse) che nell'incidente non siano rimaste coinvolte altre persone e altri mezzi.
Possibile quindi si sia trattato di un incidente autonomo. Un uomo ha notato una scarpa in strada, si è guardato attorno oltre la carreggiata e ha notato lo scooter con il ragazzo ferito, dando così l'allarme.
Sul posto, ieri sera, l'intervento di una ambulanza del 118 e dei carabinieri di Quartu che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il ragazzo è ricoverato al Brotzu.
(Unioneonline)