Prognosi ancora riservata per il diciottenne di Sinnai rimasto ferito ieri sera nelle campagne vicino a Tasonis, mentre rientrava a casa col suo scooter volato fuori strada nella cunetta, fra erbacce e arbusti. Sembra (ma le indagini non sono ancora chiuse) che nell'incidente non siano rimaste coinvolte altre persone e altri mezzi.

Possibile quindi si sia trattato di un incidente autonomo. Un uomo ha notato una scarpa in strada, si è guardato attorno oltre la carreggiata e ha notato lo scooter con il ragazzo ferito, dando così l'allarme.

Sul posto, ieri sera, l'intervento di una ambulanza del 118 e dei carabinieri di Quartu che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il ragazzo è ricoverato al Brotzu.

(Unioneonline)

