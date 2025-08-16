Schianto frontale sulla 128 a Senorbì: grave una donnaLo scontro a poca distanza da una curva: strada chiusa in entrambe le direzioni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente frontale sulla Statale 128 a Senorbì, al chilometro 16, a ridosso di una curva vicino al bivio per Ortacesus.
Secondo le prime informazioni c’è una donna ferita, in gravi condizioni. Altri due all’interno delle auto erano rimasti incastrati tra le lamiere: sarebbero coinvolti due veicoli.
Sul posto sono intervenute alcune squadre del 118, arrivate dalle sedi di vari paesi della zona. Necessario anche il coinvolgimento dell’elisoccorso, decollato da Cagliari.
I vigili del fuoco hanno lavorato per liberare i feriti dagli abitacoli. I rilievi sono a cura dei carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.
– Notizia in aggiornamento –
(Unioneonline)