Dramma questa mattina a Monserrato, per un rogo scoppiato sul terrazzo di una casa in via Casteldoria. Il proprietario dell’abitazione stava effettuando lavori sulla guaina impermeabilizzante quando, all'improvviso, per cause da chiarire, è divampato l’incendio.

L'uomo, oltre ad aver respirato monossido di carbonio, è rimasto gravemente ustionato ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu. Allertati dal fumo e dalle fiamme, i vicini di casa hanno chiamato i vigili del fuoco, il cui intervento ha permesso di evitare che l’incendio divorasse l’intera abitazione o si diffondesse nelle palazzine circostanti.

Nella notte di Ferragosto, un altro incendio in via Cabras aveva richiesto l’intervento delle squadre del comando di viale Marconi, che hanno messo in salvo quattro persone.

