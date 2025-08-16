Centoventi loculi saranno presto realizzati nel nuovo cimitero di Baccu Narboni, a Sinnai. I lavori saranno possibili grazie a fondi che si sono liberati con una variazione di bilancio approvata con voti unanimi dal Consiglio comunale.

L’ordine del giorno è stato illustrato dalla sindaca Barbara Pusceddu che ha parlato della necessità di realizzare l’opera in tempi stretti, proprio per la carenza dei loculi in questo cimitero e in quello vecchio di via Roma. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Massimo Lebiu, Roberto Loi, Giulia Giglio, Massimo Leoni, Walter Zucca, Sara Simoni Simoni, e Paolo Usai, Ruben Tremulo e Aldo Lobina.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata