Quartu, blitz di Ferragosto dei carabinieri: posti di blocco, denunce ed etilometroUn notevole spiegamento di uomini e mezzi che hanno setacciato il territorio e il litorale
Mobilitazione dei carabinieri di Quartu per garantire un Ferragosto il più possibile tranquillo. Un notevole spiegamento di uomini e mezzi che hanno setacciato il territorio e il litorale, ma anche i centri abitati dei paesi facenti parte della stessa Compagnia.
Un servizio preparato nei particolari dal luogotenente Vittorio Piras, comandante interinale della Compagnia e del Nucleo operativo radiomobile. Cinque le persone segnalate al prefetto quali assuntori di droga, 27 le auto controllate, 69 le persone individuate e controllate ai posti di blocco, tre le contravvenzioni al codice della strada elevate per il mancato rispetto dei limiti di velocità.
Una persona è stata denunciata per essere rifiutata di sottoporsi al test alcolico, un'altra è stata denunciata per evasione a Selargius. Ventuno le persone controllate per il rispetto della detenzione domiciliare. Rilevati due incidenti stradali compreso quello di Tasonis, a Sinnai.