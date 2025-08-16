La compagnia barracellare di Capoterra ha finalmente un nuovo mezzo antincendio che potrà supportare gli agenti nelle loro attività: il veicolo è stato inaugurato davanti alla piazza del Municipio e ora è pronto ad entrare in azione.

Il sindaco, Beniamino Garau, sottolinea l’importanza di mettere a disposizione della compagnia barracellare, guidata dal capitano Ignazio Simone, tutti gli strumenti necessari per fronteggiare le emergenze: «Questo automezzo, acquistato dal Comune grazie all’apposito fondo regionale, darà un valido supporto ai nostri agenti nella prevenzione e nel contrasto degli incendi boschivi, e contribuirà a garantire il controllo delle campagne del territorio. L’impegno della compagnia barracellare e delle associazioni di protezione civile di Capoterra è costante: se questa estate siamo stati in grado di fronteggiare con vigore la minaccia degli incendi il merito è di tutte le donne e gli uomini impegnati sul campo».

