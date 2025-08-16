Sul ponte di S. Antonio, all’imbocco della curva, lo spigolo del marciapiede racconta anni di urti e sfioramenti di veicoli pesanti: il cordolo è consumato, le mattonelle scheggiate. Una situazione che mette a rischio pedoni e circolazione, in un punto cruciale della viabilità cittadina.

La sindaca di Sestu Paola Secci rassicura: «La sicurezza dei pedoni è stato un obiettivo primario del nostro programma e per questo motivo abbiamo riqualificato tantissimi chilometri di marciapiedi come ad esempio via Cagliari, via Costa e via S.Gemiliano».

«È in programma il totale rifacimento del marciapiede», ha aggiunto il vicesindaco Massimiliano Bullita. «Abbiamo previsto anche la sostituzione delle mattonelle», conclude l’assessore Emanuele Meloni.

