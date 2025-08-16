Un lavoretto domestico trasformato in un drammatico incidente. Poco dopo le 11 di stamattina, Luigi Atzeni, 72 anni, stava sistemando la guaina impermeabilizzante sul terrazzo della sua casa in via Casteldoria, a Monserrato, quando è divampato un incendio che gli ha causato gravissime ustioni. L'uomo ha in un primo momento cercato di domare le fiamme spruzzando acqua con una pompa, ma il rogo ha continuato ad alimentarsi, inghiottendo una baracca in legno presente sulla terrazza.

Atzeni si è quindi ritrovato in trappola e a salvarlo è stato l’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco, che lo hanno recuperato con il cestello dell’autoscala.

Medicato immediatamente dai soccorritori del 118 con una pomata anti-ustioni, è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale Brotzu, dove gli è stato assegnato un codice rosso.

I pompieri sono riusciti a estinguere l’incendio prima che divorasse il resto dell’abitazione e si diffondesse nelle palazzine adiacenti. La casa non ha quindi riportato danni strutturali.

