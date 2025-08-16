Ferragosto di controlli in numerosi locali della provincia, tra il 14 e il 15, per i carabinieri del Nas di Cagliari: 230 le attività ispezionate (tra chioschi, stabilimenti balneari e ristoranti), con sanzioni complessive per 10 mila euro e merce sequestrata per un valore di 31 mila euro.

In particolare:

A Sestu è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione di un chiosco per gravi carenze igieniche, promiscuità nello stoccaggio e mancato rispetto delle procedure di autocontrollo.

è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione di un chiosco per gravi carenze igieniche, promiscuità nello stoccaggio e mancato rispetto delle procedure di autocontrollo. A Domus de Maria (Chia), in uno stabilimento balneare, sono state contestate violazioni legate alla mancata applicazione delle procedure Haccp e alla scarsa igiene del personale, imponendo l’immediato adeguamento delle strutture e delle dotazioni.

(Chia), in uno stabilimento balneare, sono state contestate violazioni legate alla mancata applicazione delle procedure Haccp e alla scarsa igiene del personale, imponendo l’immediato adeguamento delle strutture e delle dotazioni. A Pula , all’interno di un ristorante, è stato eseguito il sequestro amministrativo di circa 80 chilogrammi di carne suina priva di certificazione sanitaria e contestata la mancata registrazione quale stabilimento balneare.

, all’interno di un ristorante, è stato eseguito il sequestro amministrativo di circa 80 chilogrammi di carne suina priva di certificazione sanitaria e contestata la mancata registrazione quale stabilimento balneare. A Cagliari, al Poetto, i carabinieri del Nas hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie in un chiosco, con contestazioni relative alla pulizia dei locali e al rispetto delle procedure di autocontrollo alimentare.

Il comandante provinciale, generale di brigata Luigi Grasso, ha sottolineato come «l’azione dei carabinieri, nelle sue componenti territoriali e specialistiche, rappresenti un presidio fondamentale non solo di sicurezza, ma anche di salute pubblica, perché la corretta conservazione e preparazione degli alimenti è parte integrante della tutela dei cittadini».

