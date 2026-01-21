Sopralluogo in giornata nel territorio di Sinnai dove il nubifragio di questo giorni ha provocato i maggiori danni.

La sindaca Barbara Pusceddu, accompagnata da tecnici del Comune, della Protezione civile, e dalla Polizia locale ha effettuato un sopralluogo con tappa a Tasonis, Monte Cresia, Solanas e in altre località.

«Sono stati riscontrati danni molto gravi soprattutto sulla viabilità: per rimettere le strade in sicurezza - dice Pusceddu - occorrono sicuramente grossi finanziamenti. Siamo pronti a fare precise e documentate richieste che dovranno essere immediate. Diverse sono le strade ora impraticabili con gravi danni anche per l'economia locale».

Le piogge hanno anche peggiorato la situazione della viabilità del centro abitato di Sinnai dove nei prossimi giorni dovrebbero essere avviati i lavori per sistemare le trincee che si sono create in tutto l'abitato con la posa della fibra ottica.

© Riproduzione riservata