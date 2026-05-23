Carta d’Identità Elettronica: Sinnai accelera il passaggio al digitale. Successo per l’Open Day di oggi, 23 maggio. Nella sola mattinata sono state rilasciate ottanta nuove carte d'identità digitali.

Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea cesserà definitivamente di avere validità, sia come documento di riconoscimento sul territorio nazionale sia ai fini dell’espatrio. Per rispondere a questa scadenza normativa e agevolare i cittadini, il Comune di Sinnai ha messo in campo una macchina organizzativa straordinaria per sostituire i circa 2.100 documenti cartacei ancora in circolazione sul territorio comunale.

La sostituzione con la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) può essere richiesta in qualsiasi momento, anche prima della scadenza naturale indicata sul vecchio documento cartaceo, e non è considerata come rilascio di duplicato.

I numeri del primo Open Day:

La risposta della cittadinanza alle misure straordinarie varate dall’Amministrazione è stata immediata. Durante la mattinata di oggi, sabato 23 maggio, gli uffici hanno registrato un’affluenza notevole e una gestione fluida delle richieste.

Alle ore 12,30, il bilancio parziale dell'iniziativa evidenziava:

80 carte d'identità elettroniche già rilasciate;

6 postazioni ministeriali operative in contemporanea;

Un tempo medio di attesa e rilascio attestato su circa 15 minuti per utente;

10 utenti in coda, gestiti rapidamente.

L'ottimizzazione del servizio è stata resa possibile grazie a un approccio di rete interna: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sta garantendo l'assistenza e le informazioni di primo livello, mentre presso il Comando della Polizia Municipale è presente un agente dedicato esclusivamente alla ricezione delle denunce di smarrimento, azzerando così i tempi morti.

Il piano straordinario e le prossime date

Il potenziamento dei servizi demografici non si ferma alla giornata odierna. Il Comune ha previsto il supporto stabile all'Anagrafe di personale proveniente da altri settori dell'ente e ha già calendarizzato i prossimi appuntamenti straordinari.

Il prossimo Open Day è fissato per sabato 13 giugno 2026, con gli stessi orari di oggi:

Mattina: dalle 9 alle 13

Pomeriggio: dalle 15 alle 18

Ulteriori aperture straordinarie sono già in fase di pianificazione per il mese di luglio.

La dichiarazione della Sindaca

«Siamo profondamente soddisfatti dell’andamento di questa giornata - ha detto la sindaca Barbara Pusceddu – stiamo dimostrando che, con una corretta pianificazione, la macchina comunale sa offrire un servizio celere, efficiente e vicino ai bisogni del cittadino. Sono fiduciosa che l’impegno del personale, il potenziamento degli sportelli con dipendenti provenienti da altri uffici e le aperture straordinarie di oggi, di giugno e presumibilmente di luglio, ci permetteranno di raggiungere l'obiettivo del 3 agosto, azzerando il numero di documenti cartacei nel nostro Comune. Invitiamo caldamente tutti i cittadini coinvolti a non attendere gli ultimi giorni a ridosso della scadenza, specialmente in piena stagione estiva, ma - ha chiuso la sindaca Pusceddu - a verificare da subito il proprio documento e a usufruire di queste corsie preferenziali per richiedere la CIE».

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