Vasto incendio tra Siliqua e Musei, distrutte numerose rotoballe di foraggio e disagi per la circolazione nella corsia per Iglesias della strada Statale 130.

Le fiamme sono partite intorno alle 14, dal bordo strada davanti alla centrale elettrica dell'area rurale di Sebatzu, nel tratto siliquese della Provinciale 88.

Il rogo, alimentato dal vento, si è esteso rapidamente all’interno dell’impianto e nei campi circostanti, dove giacevano, in attesa del ritiro, numerose rotoballe di foraggio. Il fronte del fuoco si è spinto per alcuni chilometri, fino alla strada Statale 130, dove il denso fumo ha reso difficoltosa la visibilità per il transito degli automobilisti. Provvidenziale il rapido intervento della polizia stradale di Carbonia e dei carabinieri della Stazione di Domusnovas che, per sicurezza, hanno temporaneamente bloccato il tratto di strada per consentire le operazioni di spegnimento.

Per arginare le fiamme sono intervenuti i mezzi del Corpo forestale, dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, e varie squadre dei volontari della protezione civile. Per il controllo della sicurezza nella Statale, è arrivata anche una squadra dell’Anas.

In cenere oltre le rotoballe, campi di foraggio e piccoli rimboschimenti. Non è ancora possibile quantificare l’estensione e i danni causati dall’incendio, compresi gli impianti della centrale elettrica. Non è ancora certa la causa del rogo, non si esclude la matrice dolosa. Al termine della bonifica, partiranno le indagini degli investigatori del Corpo forestale, per cercare di far luce sull’origine di quello che pare essere il primo grosso incendio della stagione di questo territorio.

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