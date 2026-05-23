È ufficiale la rinascita dell’Unione Sportiva Mandas, società storica che per decenni ha accompagnato generazioni di sportivi e appassionati del territorio dell'alta Trexenta. Un ritorno atteso e accolto con entusiasmo dalla comunità, che ha preso parte a un momento destinato a segnare una nuova pagina della vita sportiva del paese.

L’US Mandas torna così a esistere, con l’obiettivo di ripartire da una base solida, costruita sulla memoria e sull’eredità di una lunga tradizione calcistica locale.

A sottolineare il significato dell’evento è stato il sindaco Umberto Oppus: «Partiamo con la solida base del passato per sognare grandi obiettivi». La rinascita del club non è solo un fatto sportivo, ma anche sociale e identitario.

L’US Mandas, nel corso della sua storia, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità, un luogo di aggregazione e crescita per tanti giovani del paese. Ora si apre una nuova fase, fatta di organizzazione, programmazione e costruzione. L’obiettivo è restituire al paese una realtà che per anni ha fatto parte della sua quotidianità.

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