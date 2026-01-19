Chiuse le strade di accesso alla spiaggia di Solanas, chiuso anche in cancello di ingresso alla pineta di Sinnai dopo l'ordinanza di ieri sera firmata dalla sindaca Barbara Pusceddu per le condizioni meteo.

A Solanas si è allagato anche il cosiddetto parcheggio. Sul posto stamattina la Protezione civile e la polizia locale.

L'ordinanza della sindaca salvo proroghe delle condizioni meteo, impone il divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 18 di ieri alle ore 18 del 21 gennaio, salvo proroghe delle condizioni meteo, non solo in pineta, ma anche nel parco montano di “Maidopis ”, nei parchi e giardini comunali, negli impianti sportivi all’aperto, nei cimiteri e negli arenili e coste rocciose. Chiuso domani il mercatino della Piazza di Sant'Isidoro.

Istituito anche il Coc nella sede del Vab nella zona industriale di Sinnai. "La situazione-ha detto la sindaca Pusceddu-è costantemente monitorata su tutto il territorio”.

