Sinnai, paese in festa per il Corpus DominiL’appuntamento è per domenica 7 giugno
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Si svolge domenica 7 giugno a Sinnai la festa del Corpus Domini, con messe alle 8 e alle 10. Alle 19, la messa solenne animata dal coro adulti di “Santa Barbara” e concelebrata dal parroco, padre Gabriele Biccai. Seguirà la processione con la banda musicale “Giuseppe Verdi” per le vie Roma, Mara, Trieste, Flumendosa, Matteotti, Bacchixedda, Oriente, Forreddu, Gorizia, Martinez, Roma e Piazza chiesa.
Intanto stasera è stata inaugurata la mostra di fotografie di storiche cappelle allestite in passato fra le strade del paese proprio durante il passaggio della processione del Corpus Domini.
La mostra è stata organizzata dal Comitato per la festa. Potrà essere visitata sino a sabato 6 giugno dalle 17 alle 20 nella sala dell'ex Municipio di Sinnai. Per il 12 giugno, in occasione del centenario di Fondazione dell’apostolato della preghiera della parrocchia di Santa Barbara, si svolgerà la festa del “Sacro cuore di Gesù”.