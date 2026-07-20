Maracalagonis, fiamme in una abitazione: gravi danniVigili del fuoco in azione in via Regina Margherita
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Fiamme in una abitazione della via Regina Margherita a Maracalangonis. Immediato l'allarme con l'arrivo dei Vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere le fiamme prima che aggredissero l'intera abitazione. La cucina è rimasta gravemente danneggiata.
Durante l'intervento è stato necessario anche portare fuori la bombola di casa per evitare esplosioni. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio: tra le ipotesi un cortocircuito. Al momento dell'incendio in casa non c'era nessuno. Sul posto è intervenuta anche la sindaca Francesca Fadda.