Fiamme in una abitazione della via Regina Margherita a Maracalangonis. Immediato l'allarme con l'arrivo dei Vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere le fiamme prima che aggredissero l'intera abitazione. La cucina è rimasta gravemente danneggiata.

Durante l'intervento è stato necessario anche portare fuori la bombola di casa per evitare esplosioni. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio: tra le ipotesi un cortocircuito. Al momento dell'incendio in casa non c'era nessuno. Sul posto è intervenuta anche la sindaca Francesca Fadda.

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