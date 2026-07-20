Il comune di Gergei ha appena pubblicato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto destinati all'acquisto e alla ristrutturazione delle abitazioni.

«Il nostro paese» ha detto il sindaco Rossano Zedda «è stato tra i primi comuni della Sardegna a utilizzare integralmente le risorse delle precedenti annualità, a dimostrazione di una comunità viva, attrattiva e in crescita».

Infatti questo nuovo avviso riguarda l'annualità 2026. I contributi potranno essere utilizzati per l'acquisto di prime case con destinazione residenziale, oppure per ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo su prime case o ancora per l'acquisto e ristrutturazione. Il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa sostenuta e comunque entro il limite massimo complessivo di 15 mila euro.

«Continuiamo a investire sul futuro del nostro paese» ha aggiunto il primo cittadino «creando opportunità per chi sceglie di vivere, ristrutturare e costruire il proprio futuro a Gergei».

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